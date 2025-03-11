ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة

ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماعه في جدة غرب المملكة مساء الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان ولي العهد استعرض مع وزير الخارجية الامريكي "العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات."

وبحث الجانبان السعودي والأمريكي "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة أليسون ديلورث، وعدد من كبار المسؤولين.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، خلال أقل من شهر، وبحسب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، فإن الوزير سيلتقي مع الوفد الأوكراني، لبحث تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأدلى روبيو بتصريح وهو متوجه إلى السعودية قال فيه إن واشنطن تريد الحصول على مزيد من التفاصيل حول موقف كييف وما هي التنازلات المحتملة التي تستعد أوكرانيا لتقديمها خلال الاجتماع في جدة، اليوم الثلاثاء.

وتابع: "لن أتفاوض مسبقاً على أي شيء الآن. نحن في وضع الاستماع حقاً. قد يكون لدينا اقتراحات يطلبونها، لكننا نريد التأكد بالفعل من موقفهم بشأن هذا وما هم على استعداد للقيام به من أجل تحقيق السلام".