مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 45 جراء انقلاب حافلة على طريق سريع بجوهانسبرج

أعلنت خدمات الطوارئ، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا، على الأقل، وإصابة 45 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الطوارئ في مدينة إيكورهوليني، ويليام نثلادي، أن أطقم الطوارئ تحاول رفع الحافلة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي على عجلاتها للتحقق مما إذا كان هناك المزيد من الضحايا محاصرين تحتها.

ووقع الحادث على طريق سريع بالقرب من مطار أو آر تامبو الدولي الرئيسي في جوهانسبرج.

وأوضح مسئولون، أن الحافلة ملقاة على جانبها بالقرب من حافة الطريق السريع.

وكانت الحافلة تنقل أشخاصا من بلدة كاتليهونج شرقي جوهانسبرج.

ولقي 9 رجال و3 نساء حتفهم في موقع الحادث، ولا يزال هناك جثتان بين الحطام، ولم يذكر المسئولون على الفور أعمار الضحايا.

وقال نثلادي إنه لا يستطيع أيضا تقديم تفاصيل حول مدى الإصابات التي لحقت بالأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى.



وكان السائق من بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتمكن المسئولون من تحديد سبب وقوع الحادث حتى الآن، وتحقق الشرطة في الأمر.