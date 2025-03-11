بيروت تتسلم 5 لبنانيين اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب

تسلمت السلطات اللبنانية، مساء الثلاثاء، 4 من مواطنيها اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأخيرة على لبنان، على أن تتسلم المحتجز الخامس غدا الأربعاء.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر منصة "إكس"، إن رئيس البلاد جوزف عون تبلغ بـ"تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد".

وأوضحت أن هذا التطور جاء "نتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب" بين لبنان وإسرائيل، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وهذه اللجنة تضم خمسة أطراف هي: لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل).

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت من إسرائيل 5 معتقلين لبنانيين، ووصلوا إلى المستشفى اللبناني- الايطالي في صور جنوبي البلاد.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطلاق سراح هؤلاء اللبنانيين يمثل "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس اللبناني الجديد.

وأضاف نتنياهو، في بيان لمكتبه: "عُقد اليوم اجتماع رباعي في الناقورة بلبنان، بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، وتم الاتفاق على إنشاء 3 مجموعات عمل مشتركة ستركز على عدة قضايا".

وأوضح أن إحدى هذه القضايا "هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس التي سيطر عليها في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، كما ستتم مناقشة الحدود البرية الأصلية بين إسرائيل ولبنان قبل الحرب".