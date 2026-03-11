قطر: المخزون المحلي من السلع في الأسواق مطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية

أكدت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، أن المخزون المحلي من السلع والمنتجات في الأسواق مطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقدته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي الشركات التجارية وأصحاب الأعمال.

واستعرض الاجتماع، أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع التجارة في ظل الظروف الحالية؛ خصوصا ما يتعلق بسلاسل التوريد والتخزين والأسعار والتكاليف، إلى جانب مناقشة هذه التحديات وسبل إيجاد حلول مناسبة لها.

وبحث الاجتماع - أيضا - آليات توفير مسارات بديلة لتوريد المنتجات والسلع إلى السوق المحلية.

وأوضح أعضاء اللجنة - خلال الاجتماع - أن المخزون المحلي من السلع لدى محلات الهايبرماركت الكبرى جيد ومطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية حتى الآن، مؤكدين أن استمرار وتيرة تدفق السلع دون عوائق هو السبيل لعدم حدوث أي نقص في المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد محمد الأحبابي، حرص الغرفة، على التعرف على وجهات نظر التجار وأصحاب الأعمال حيال المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشاد بالتعاون القائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتجنب حدوث أي نقص في السلع أو زيادة في الأسعار.