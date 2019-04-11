محامية سويدية تريد إعادة فتح قضية الاغتصاب المقامة ضد أسانج

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قالت محامية سويدية تمثل سيدة، تقول إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قام باغتصابها خلال زيارة عام 2010 للسويد، إنها سوف تسعى لإعادة فتح التحقيق الأولي بشأن القضية الذي تم إنهاؤه بصورة أولية عام 2017.

وقالت المحامية إليزابيث ماسي فريتز في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "أنا وموكلتي تلقينا أنباء تفيد بانه جرى إلقاء القبض على أسانج".

وأضافت: "هذا أمر كنا ننتظره ونأمل حدوثه منذ نحو سبعة أعوام، كما أنه بالطبع يمثل صدمة لموكلتي".

وأوضحت: "سوف نبذل قصارى جهدنا لإقناع الادعاء بإعادة فتح التحقيق السويدي بحيث يمكن ترحيل أسانج للسويد ولمحاسبته على واقعة الاغتصاب".