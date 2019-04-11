مصطفى بكري: يتوقع أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس الانتقالي السوداني

قال النائب البرلماني والإعلامي، مصطفى بكري، إنه من المتوقع أن يتولى رئيس أركان القوات البرية السودانية، الفريق عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس الانتقالي السوداني، مضيفًا: «يتوقع أن يلقي الفريق عبد الفتاح البرهان بيانًا بعد قليل في الإذاعة السودانية».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، «الفريق عبد الفتاح برهان أبرز المرشحين لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد الاعتذار الذي قدمه نائب رئيس السودان ووزير الدفاع»، متابعًا: «اسم صلاح غوش يبرز ضمن أحد القياديين بالمجلس العسكري».

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية؛ للمطالبة برحيل الرئيس السوداني، عمر البشير.

ومن المقرر أن تلقي القوات المسلحة السودانية، بعد قليل، بيانًا هامًا للمواطنين.

يتوقع ان يلقي الفريق عبدالفتاح البرهان بيانا بعد قليل في الاذاعة السودانيه ، حيث يتوقع ان يتولي رئاسة المجلس الانتقالي ، حيث يحتل الان موقع رئيس اركان القوات البريه ، واسم صلاح غوش يبرز ضمن احد القياديين بالمجلس العسكري — مصطفى بكري (@BakryMP) April 11, 2019