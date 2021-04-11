الإمام الأكبر يستقبل الرئيس التونسي في رحاب مشيخة الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس التونسي قيس ‏سعيد، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي إلى مصر.‏

ورحَّب شيخ الأزهر ووفدٌ رفيع المستوى من علماء الأزهر بالرئيس التونسي في رحاب مشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، كما يناقشان أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية على المستويين العلمي والثقافي.. وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين، أشهرهم ابن ‏خلدون الذي عمل مدرسا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الـ41 للأزهر الشريف، حيث تولى ‏مشيخة الأزهر في عام 1952م.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قد بحثا أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وتطورات قضية سد النهضة.