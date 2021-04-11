كومان يشن هجوما حادا على التحكيم بعد الهزيمة أمام الريال

لم يستطع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، إخفاء استيائه من الهزيمة ضد ريال مدريد ( 2 – 1)، في الكلاسيكو الذي أٌقيم مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واحتج كومان ولاعبيه على حكم اللقاء، وطالبوا باحتساب ركلة جزاء لصالح مارتن برايثويت مهاجم برشلونة في لقطة التحامه بـ ميندي مدافع الريال.

وقال كومان لوسائل الإعلام عقب المباراة:«إذا كنت من مشجعي برشلونة، فأنت غاضب وغير سعيد بسبب قرارات التحكيم، أود فقط أن أقول إننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لا دفاعياً ولا هجوما ولكن تحسنا في الشوط الثاني».

وأضاف المدير الفني الهولندي:«كل ما أطلبه هو أن يفهم الحكام الأمور بشكل صحيح».

وأكمل:«الالتحام بين ميندي وبرايثوايت كان ركلة جزاء لبرشلونة، وأعتقد أن 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع لا تكفي».

وسئل كومان عما إذا كان الحكم له تأثير على نتيجة المباراة:«إذا لم يكن الأمر كذلك ستكون النتيجة 2-2».

وأضاف:«لا أعرف سبب وجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR" في إسبانيا، لقد شاهد الجميع لقطة ميندي وبريثوايت».

وأكمل:«بالنسبة لي إنها ركلة جزاء واضحة. لا أفهم كيف أن مساعد الحكم الذي يبعد 10 أمتار لا يمكنه رؤية هذه الكرة».

واستطرد:«ربما لم ير الحكم ما حدث لكن لدينا تقنية حكم الفيديو المساعد لمواقف مثل هذه، من الأفضل التوقف عن الكلام».

وأضاف:«نحن نستحق القرارات الصحيحة، لست الوحيد الغاضب. اللاعبون مستاؤون أيضا من قرار الحكام بشأن ركلة الجزاء».

وأتم:«هناك العديد من اللاعبين أمضوا سنوات عديدة في برشلونة ولا أعرف ما هو شعورهم مع تكرار حدث مثل هذا أكثر من مرة».