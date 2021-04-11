المحكمة العليا الأمريكية تلغي حظرا بسبب كورونا على تدارس الإنجيل في المنازل بكاليفورنيا

رفعت المحكمة العليا، أحد قيود كورونا في كاليفورنيا، ورأت مستشهدة بالحرية الدينية، أن الولاية لا يحق لها منع السكان من التجمع في المنازل لتدارس الإنجيل وإقامة اجتماعات الصلاة.

وأصدرت المحكمة أمرا بـ 5 أصوات موافقة مقابل 4 رافضة بحظر تطبيق قيود الولاية فى هذا الشأن، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وانتقد المحافظون في المحكمة العليا محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية لما وصفوه بقرار "خاطئ" آخر لصالح الولاية.

وقالوا خلال مناقشة الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مرشح الكونجرس الجمهوري ريتش تاندون ضد حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم : "هذه هي المرة الخامسة التي ترفض فيها المحكمة بصورة مقتضبة تحليل الدائرة التاسعة لقيود كوفيد- 19 في كاليفورنيا على ممارسة الشعائر الدينية".