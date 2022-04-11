 توخيل يضم 22 لاعبا استعدادا لموقعة مدريد.. واستمرار غياب لوكاكو - بوابة الشروق
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توخيل يضم 22 لاعبا استعدادا لموقعة مدريد.. واستمرار غياب لوكاكو

محمد مجدي
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 5:29 م

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن قائمة الفريق اللندني، استعدادا لموقعة ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وضم توخيل 22 لاعبًا قبل المغادرة إلى مدينة مدريد حيث شهدت القائمة غياب كلا من البلجيكي روميلو لوكاكو، الإنجليزي روس باركلي، والإنجليزي كالوم هودسون أودوي للإصابة، فيما تواجد الإسباي سيزار أزبيلوكيتا في قائمة البلوز بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

وجاءت قائمة تشيلسي على النحو التالي:

كيبا أريزابالاجا – أنطونيو رودريجر – ماركوس ألونسو – أندريس كريستايانسن – جورجينهو – تياجو سيلفا – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر – روبن لوفتوس شيك – ماركوس بتينلي – تريفوه تشالوباه – إدوارد ميندي – ساؤول نيجويز – ماسون ماونت – حكيم زياش – ريكي جيمس – سيزار أزبيليكويتا – كاي هافيرتز – مالانج سار – هارفي فيل.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد خسرها تشيلسي أمام ريال مدريد والتي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ملعب ستامفورد بيردج بتيجة 3/1.


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