وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 22 مليون يورو لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، توقيع 3 اتفاقيات تمويل بين جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات، في مجال دعم المنشآت الصناعية والاستثمارية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة «EPAP».

وقالت وزيرة البيئة، إن مشروع التحكم في التلوث الصناعي، يعد أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة، حيث يوفر المشروع دعم ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية، سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، بما يتوافق مع القوانين البيئية، ونجح البرنامج في وضع نظام معتمد بالسوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي؛ لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى.

ويتمثل المشروع الخاص بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" بمحافظة السويس، في إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي بتكلفة إجمالية قدرها 13,56 مليون يورو، وجرى تمويل 11,8 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة، حيث كانت المشكلة البيئية للشركة تتمثل في أن مياه الصرف الصناعي للشركة تحتوي على مؤشرات تلوث مرتفعة ناتجة من العمليات الإنتاجية المختلفة، وخاصة قيمة تركيز الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية، وتقوم الشركة بصرف مياه الصرف النهائي مباشرة على البحر الأحمر.

وأوضحت أن الفوائد البيئية للمشروع تتضمن تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر، وتقليل أحمال التلوث الناتج عن العملية الصناعية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وتحقيق التوافق التام مع قانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة، وجار توريد وتركيب المحطة، ومن المتوقع التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.

وفيما بتعلق بالمشروع الخاص بشركة فيليكس بي فيلميز، فيتمثل في "إنشاء خط تدوير مخلفات PET"، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 16,05 مليون يورو، وجرى تمويل 7 ملايين يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية.

ويتمتع المشروع بفائدة بيئية مزدوجة، وهي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي ستقلل من البصمة الكربونية للشركة، وتقليل النفايات البلاستيكية الضارة بيئيًا، وجار توريد المعدات ومن المتوقع التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري.

ويتمثل المشروع الخاص بشركة هوتاماكي إيجيبت في وحدة إسترجاع المذيبات Ethyl acetate، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3.59 مليون يورو، وتم تمويل 2.84 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة، وتشمل الفوائد البيئية للمشروع إعادة استخدام مادة الإسايل أسيتات "Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95%، وبالتالي ترشيد استهلاك الموارد، والاستغلال الأمثل لمخلفات المذيبات بدلا من تسربها إلى البيئة المحيطة، وتحسين بيئة العمل وحماية صحة العاملين، وجار أعمال تجارب التشغيل والتسليم النهائي للمشروع.