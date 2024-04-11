بيربوك تتصل بنظيرها الإيراني وسط تخوف من تصعيد العنف بين إيران وإسرائيل

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتصالا هاتفيا، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وسط تخوف من تصعيد العنف بين إيران وإسرائيل.

ولم تقدم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، مبدئيا تفاصيل عن محتوى المحادثة بين الوزيرين، لكن الوزارة في برلين أكدت أنه لا يمكن أن يكون لأحد "مصلحة في حدوث مزيد من التصعيد الإقليمي".

وأضافت الوزارة، أن المطلوب من كل الأطراف الفاعلة في المنطقة هو أن تتصرف بمسؤولية وأن تمارس ضبط النفس.

تجدر الإشارة إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي كان هدد بالانتقام بعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال خامنئي، إن الهجوم يعد بمثابة هجوم على الأراضي الإيرانية وإنه يجب معاقبة إسرائيل.