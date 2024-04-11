هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالرد على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل انتقاما لاغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

جاء ذلك خلال حديث نتنياهو أثناء زيارة أجراها إلى قاعدة "تل نوف" الجوية وسط إسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه.

ويأتي ذلك بعدما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية أمريكية، قولها إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتقدون أن إيران أو أذرعها على "وشك" شن "هجمات كبيرة" بصواريخ أو بطائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، رداً على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

وقال نتنياهو: "نعيش أياما مليئة بالتحديات، نحن في خضم الحرب بغزة التي تستمر بكل قوتها، وفي موازاة ذلك نواصل الجهود غير المتوقفة لاسترجاع مخطوفينا"، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف: "ولكننا نستعد أيضا لسيناريوهات تشمل تحديات تنطلق من ساحات أخرى (لم يحددها)، لقد حددنا مبدأ بسيطا مفاده بأن من يؤذينا نؤذيه"، على حد وصفه.

وتابع: "نستعد لتلبية احتياجات دولة إسرائيل الأمنية، في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".

ووجه نتنياهو خطابه إلى أفراد السرب رقم 133 الذي يشغل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15"، قائلاً: "أنا والشعب الإسرائيلي نعتمد عليكم وأتمنى لجميعنا نجاحا كبيرا".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال إن إسرائيل "ارتكبت خطأ" عندما قتلت الجنرال زاهدي، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنف مسئوليتها عن الاغتيال أيضا، بحسب "الأناضول".