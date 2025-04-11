ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، وثبّتت التصنيف الائتماني عند "B-/B" وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز، فإن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية، وتشير التوقعات إلى التزام مصر بالإصلاحات، والتعرض لتباطؤ النمو العالمي، وتقلبات ظروف التمويل الخارجي.

وذكرت الوكالة في تقرير سابق لها صدر في أكتوبر الماضي، أنها قد تبحث رفع تصنيفاتها لمصر إذا تحسنت أوضاع مصر الصافية من الديون الحكومية أو الخارجية بشكل أسرع كثيرًا مما نتوقعه حاليًا، وأوضحت أن يكون ذلك من خلال تسريع وتيرة خفض الديون، أو ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.