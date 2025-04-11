الممثل الشاب المصري يوسف عمر يشارك في فيلم بريطاني صيني

أضافت شركة MAD Solutions، التي يقع مقرها في القاهرة، الممثل المصري الشاب يوسف عمر إلى فريق عمل فيلم الإثارة والحركة البريطاني الصيني Shashou، والذي ستطلقه الشركة أيضًا في المناطق الناطقة بالعربية.

ونشرت منصة ديدلاين حصريًا تفاصيل العمل الذي يشارك فيه يوسف عمر، وذكرت تصريحات علاء كركوتي وماهر دياب المؤسسين المشاركين لشركة MAD Solutions والتي جاء فيها: "نحن نؤكد على أن المواهب الإبداعية العربية يجب أن تتمتع بنفس المكانة في سوق الترفيه العالمية مثل نظيراتها من المناطق الأخرى."

ويعد "شاشو" أول دور دولي لعمر، الذي شوهد مؤخرًا في رمضان ٢٠٢٥ في مسلسل "شباب امرأة"، والذي شارك في بطولته أمام الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، وعمر من الوجوه البارزة مؤخرًا خاصة بعد تقديمه أول بطولة سينمائية له في الفيلم الشبابي "مين يصدق".

ويتم إنتاج الفيلم بواسطة شركة فينيكس ووترز برودكشنز في هونج كونج بالتعاون مع مجموعة بيركلي ميديا جروب ومقرها لندن وأوستارا بيكتشرز، بينما تتولى شركة إس سي فيلمز إنترناشونال المبيعات العالمية.

وبالإضافة إلى انضمام شركة MAD Solutions كموزع للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انضمت شركة Studio Target من كوريا الجنوبية إلى القائمة كموزع للفيلم في كوريا.

والفيلم من إنتاج وإخراج بيزان تونج، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج أفلام بريطاني، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Phoenix Waters Productions، وهي شركة مخصصة لإنشاء إنتاجات عالية الجودة ذات جاذبية عالمية، بحسب ديدلاين.