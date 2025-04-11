الاحتلال ينشر 6 سرايا إضافية بالضفة الغربية ويهجّر عائلات من طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك عشية بدء عيد الفصح اليهودي الذي يمتد من 12 حتى 20 أبريل الجاري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي أن التعزيزات تأتي في إطار "الاستعدادات المتزايدة" عقب تنفيذ 3 عمليات عسكرية واسعة خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب اقتحامات ومداهمات ليلية أدت إلى اعتقال نحو 85 فلسطينيا ومصادرة كميات من الأسلحة، وفق مزاعم جيش الاحتلال.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الهدف من تعزيز الانتشار هو منع هجمات محتملة خلال فترة العيد، من دون توضيح مواقع تمركز القوات الجديدة أو مدة بقائها.

وكانت سلطات الاحتلال قد حذرت الثلاثاء الماضي من هجمات ضد رعاياها في الخارج خلال موسم الأعياد، وزعمت أن هناك "تصاعدا في التهديدات" من قبل حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومنظمات أخرى.

تصعيد ميداني

وأجبرت سلطات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح قسرا وتحت التهديد من مربعين سكنيين في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أحرق جيش الاحتلال منزلا في مخيم جنين بعد 10 أيام من احتلاله وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات واسعة في منازل بمدينة جنين، كما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ 15 عملية هدم خلال 10 أيام فقط، شملت 24 منزلا و58 منشأة.

وتشير تقديرات بلدية جنين إلى أن الاحتلال هدم نحو 600 منزل في المخيم منذ بداية عدوانه قبل 79 يوما، في حين أصبحت 3200 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، وسط صمت دولي وتدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية.

وأدت الهجمات العسكرية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.