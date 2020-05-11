رد الفنان أحمد الرافعي على الهجوم عليه بسبب بعض أرائه التي ظهرت في تدوينات، بأنه لا يجب التركيز عليه وإنما على ما يقدمه في مسلسل "الاختيار" الذي يجسد الشهيد أحمد المنسي.



أضاف الرافعي، في مداخلة ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، مساء اليوم الأحد: "كل ما أقوله متوافق مع الأزهر الشريف فهو بوصلتي، ولازم نركز أكثر على عريس بنقدمه في مسلسل الاختيار هو العريس الشهيد أحمد المنسي، اللي بنقول على اللي قتلوه إنهم كلاب النار خوارج".



وأشار إلى أن الكثيرين طالبوه بإغلاق صفحته أو إعلان برائته مما نشر عليه في السابق ولكنه رفض لتمسكه بآرائه، ومعرفته ودراسته لما سماه بـ"السموم التي تبث".



كان الرافعي أثار غضبا بعدما وصف في تدوينة له في ذكرى رحيل الكاتب رفرج فودة بـ"ذكرى نفوق فرج فودة"، كما وصف في تعليق إسلام البحيري بـ"إلحاد بحيري".



يؤدي أحمد الرافعي دور مفتي جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية "عمر رفاعي سرور"، في مسلسل "الاختيار" وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد.