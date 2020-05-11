تجمع سياسي لبناني: حل أزمات لبنان يبدأ بتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة

اعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) أن الأزمات التي يتعرض لها لبنان تتطلب حلولا سياسية وتبدأ بالتخلص من "الهيمنة الإيرانية" وتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل – اليوم – إلى أن هيمنة حزب الله وقدرته على ضبط قوى الاعتراض البرلمانية والشعبية، ومنعها من تناول خطر سلاح الحزب غير الشرعي، ستسقط وستنتهي بفضل الوعي الوطني الذي بدأ يتشكل مُستلهما تجربة لبنان التاريخية، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية المتقلبة.

وأضافوا: "غالبية اللبنانيين ترفض الانخراط بالحرب العبثية التي يخوضها حزب الله في سوريا إنفاذا لأوامر إيرانية والتي هي بطبيعتها ضد الروح اللبنانية المشتركة، وكذلك ضد المصالح اللبنانية".

من ناحية أخرى، دعا المجتمعون إلى ضرورة التصدي لحالة التفلت على الحدود اللبنانية السورية والتي تشهد عمليات "تهريب منظمة" للمواد النفطية والقمح من لبنان إلى سوريا، في ظل تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي يطال جميع اللبنانيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، على نحو يكبد البلاد خسائر مالية لا طاقة لها على تحملها.

وشددوا على أن المنظومة السياسية والأجهزة العسكرية والأمنية يتعين عليها التدخل لوقف عمليات التهريب الحدودية. مضيفين: "لبنان لا يستطيع الاستيراد لصالح بلدين ولا يستطيع الإنفاق على بلدين".