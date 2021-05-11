وزير الخارجية الإثيوبي: ملتزمون بحل ملف سد النهضة سلميا

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، يوم الاثنين، نقاشًا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أشار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى العلاقة طويلة الأمد بين البلدين وشدد على ضرورة تعزيزها.

وقال المبعوث الأمريكي إن «إثيوبيا شريك استراتيجي للولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن «بلاده ترغب في العمل معها في قضايا السلام والأمن».

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالمحادثات الثلاثية حول سد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، حيث أكد «ديميكي» التزام إثيوبيا بحل هذه الأمور سلميا.

وفي هذا الصدد، أعرب جيفري فيلتمان عن التزام بلاده الثابت بدعم الجهود التي تهدف إلى تقديم حلول ودية للأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة.