نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه مطمئنا المواطنين: «إحنا اللي أكّلنا العالم في أزمة كورونا»

نائب رئيسها: انخفاض كبير في أسعار كل الأصناف

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه، إنّ العروات الصيفية المتوفرة حاليًّا تؤدي إلى زيادة حجم المعروض من السلع، وينعكس ذلك على ثبات الأسعار ثم انخفاضها بشكل تدريجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ شهر أبريل الماضي، شهد موجات صقيع وحدوث تغير في المناخ وعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهو ما أدّى إلى حدوث تحركات سعرية أحدثت أذى بالمواطن.

وأشار إلى أنّ هناك انخفاضًا كبيرا جدًا وملحوظًا في كل أصناف الخضروات والفاكهة، نتيجة توفر العروات الصيفية، والتوسعات في المشروعات الزراعية سواء الرأسية أو الأفقية.

ولفت إلى أنّ القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر، مطمئنًا المواطنين بأنه لا توجد أزمة نقص من أي سلعة، مستشهدًا بفترة أزمة جائحة كورونا، قائلًا: "الحمد لله كنا بنأكل فيها العالم".

غير أنه نوه بأن هناك أزمة اقتصادية تؤدي إلى تحركات سعرية، وأن هذه التأثيرات تطال كل دول العالم، مشيرًا إلى أنّ الدولة اتخذت إجراءات أولها ضبط الأسواق والتوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة.