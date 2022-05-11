الجزيرة تنعى مراسلتها وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة القوات الإسرائيلية

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نعت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية، أثناء تغطيها لاقتحام القوات لمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت الشبكة، في بيان: "نرفع عهدا بملاحقة الجناة قانونيا مهما حاولوا التستر على جريمتهم وتقديمهم للعدالة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة".

ووصفت الشبكة مقتل مراسلتها بأنها "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية"، وحملت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال المسؤولية".

وأصيب أيضا منتج الجزيرة علي السمودي، وحملت الشبكة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن سلامته.