غازبروم الروسية ترفض تعديل نظام ضخ الغاز لأوروبا

رفضت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، إعلان الشركة المشغلة لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية وقف نقل الغاز عبر محطة سوخرانيفكا.

وذكرت الشركة الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنها لا ترى ما يعيق بضخ الغاز عبر النظام القائم حاليا.

بدوره، قال المتحدث باسم غازبروم سيرجي كوبريانوف، إن "المقترح الأوكراني بتحويل الأحجام المنقولة عبر محطة سوخرانيفكا إلى محطة سودجا غير ممكن من الناحية الفنية".

وكانت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، قد أعلنت صعود طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة 43% الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن ووصل المتوسط بها إلى 34%، أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80%.