انخفاض ملحوظ للبورصة اليوم

هبطت البورصة المصرية اليوم الخميس -نهاية تعاملات الأسبوع- بصورة ملحوظة بعد ارتفاع جلسة أمس، ما يؤشر إلى عودة السوق إلى مسيرتها السابقة منذ عدة أشهر وهو التذبذب الشديد اليومي في الجلسة الواحدة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.3%، ووصل إلى مستوى 17271 نقطة.

وكانت وكالة موديز قد ألمحت إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية هذا العام في حال تواصل تدهور وضع التمويل الخارجي للبلاد، وتباطؤ بيع الأصول المصرية.

ونشرت وكالة بلومبرج اليوم خبرا عن احتمالات إعادة طرح حصة 10% من شركة المصرية للاتصالات.

وتوقع أحد بنوك الاستثمار أن تظل فرص معاودة الارتفاع مرة أخرى، طالما ظل التداول فوق 17100 نقطة، ويستهدف المؤشر الرئيسي بعدها مستوى المقاومة 17800 نقطة ثم 18142 نقطة.