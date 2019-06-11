أكد الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه أصبح يشعر بالسلام الداخلي وتغير الكثير في شخصيته منذ اعتناقه ديانة الأسلام.

ولم يكن يعتنق بوجبا الإسلام على الرغم من أن والدته تمارس شعائر الإسلام، وظهر اللاعب مؤخرًا خلال شهر رمضان الكريم وهو يؤدي مناسك العمرة بصحبة مواطنه كورت زوما لاعب تشيلسي.

وتحدث بوجبا عن محاسن الدين الإسلامي في حوار مطول أجراه مع صحيفة "تايمز" البريطانية ونقلته عدد كبير من الصحف العالمية، وسئل نجم يونايتد عن ما يعنيه الإسلام له ليرد قائلًا :"إنه كل شيء بنسبة لي ، هذا ما يجعلني ممتنًا لكل شيء".

وأضاف بوجبا:" الإسلام جعلني أتغير وألاحظ أشياء كثيرة في الحياة، أصبح لدي سلاما داخليا أكثر، هو تغيير جيد للغاية في حياتي، لأنني لم أولد مسلمًا، حتى وإن كانت والدتي مسلمة ولكني نشأت على أحترم الجميع".

وأكمل بوجبا الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم روسيا 2018:" الإسلام دين التسامح ليس كما نسمع في وسائل الإعلام بـ (الإرهاب)، هو حقًا شيئًا آخر، الإسلام شيء جميل".

وكشف بوجبا عن سبب اعتناقه للإسلام قائلًا :"لقد حدث ذلك لأن لدي الكثير من الأصدقاء من المسلمين نتحدث دائما، كنت أسأل نفسي في أشياء كثيرة ثم بدأت في إجراء بحثي الخاص، وقمت بتأدية الصلاة لأول مرة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف بحالة جيدة".

وتابع نجم يوفنتوس الإيطالي السابق:" منذ ذلك اليوم أصبحت مسلمًا، وقمت بتأديه الصلوات الخمس، فهذا أحد أركان الإسلام".

واختتم بول بوجبا حديثه قائلًا:" الإسلام حقًا دين يفتح عقلي ويجعلني شخصًا أفضل تفكر أكثر في الآخرة".

وارتبط بوجبا بالتقارير العالمية التي تتحدث عن احتمالية رحيله بقوة بالصيف المقبل لصفوف ريال مدريد الإسباني للعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وتوج بوجبا خلال العام الماضي مع منتخب الديوك بلقب كأس العالم، كما شارك خلال الموسم المنقضي مع يونايتد في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11 هدفًا.

وسطع اسم بوجبا بقوة في سماء الساحرة المستديرة بفضل ما حققه مع يوفنتوس بحصد 4 ألقاب دوري إيطالي ولقبي كأس إيطاليا ولقب كأس السوبر الإيطالي مرتين، كما وصل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام العملاق الكتالوني برشلونة.