العراق يجدد حرصه على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم بما يضمن مصالحه والحفاظ على سيادته.

وقال وزير الخارجية العراقي خلال اجتماعه بمقر وزارة الخارجية لسفراء الاتحاد الأوروبي إن العراق حريص على "إقامة علاقات مُتوازنة مع العالم بما يضمن مصالح العراق، والحفاظ على سيادته، وتعزيز التعاون عبر إبرام الاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم الثنائيّة، وإطلاق الحوارات الاستراتيجيّة، علاوة على تفعيل اللجان المُشتركة".

وحث دول الاتحاد الأوروبي على "العمل والاستثمار في السوق العراقيّة؛ لما تُمثّله من بيئة خصبة وضرورة تضافر الجُهُود الدوليّة لتلافي التداعيات السلبيّة لتفشّي فيروس كورونا المستجد عبر المساهمة في دعم المُؤسّسات الصحّية بالتكنولوجيا والأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية".

وثمن الوزير العراقي دور حكومات دول الاتحاد الأوروبي في "دعم العراق في إعادة إعمار المُدُن المُحرّرة من عصابات داعش الإرهابي، وما قدّمته من تعهّدات في مُؤتمر الكويت للدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وتسيير الرحلات الاستثنائية لنقل العراقيين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل وتعليق الطيران".