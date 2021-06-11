البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

يعقد مكتب البرلمان العربي جلسة خاصة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة، لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، يأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر.

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وأسبانيا، ولكن إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة.