تطعيم 55 ألف مواطن في جنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لقاح فيروس كورونا متوفر داخل مراكز التطعيم الـ 6 الخاصة به على مستوى المحافظة، إضافة إلى أنه جرى توفير 7 سيارات متنقلة للتسهيل على المواطنين خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا مواطني الوديان والتجمعات البدوية.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى جميع مدن المحافظة حتى اليوم بلغ 55315 مواطن، بينهم 54982 مواطن، و 333 من الفرق الطبية.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي بلغ 6188 مواطن، بينهم 6080 مواطن، و 108 من الأطقم الطبية، وتلقى 42756 مواطن اللقاح داخل مركز تطعيم القطاع السياحي، و 127 مواطن تلقوا اللقاح عن طريق السيارة المتنقلة بمدينة شرم الشيخ، وتلقى 47 من الاطقم الطبية اللقاح داخل مستشفى الطور، و 2293 مواطن تلقوا اللقاح عن طريق السيارة المتنقلة بمدينة الطور، بينهم 38 من الأطقم الطبية.

وتابع المحافظ: كما تلقى اللقاح 276 مواطن داخل مستشفى دهب، بواقع 241 مواطن، و 35 من الأطقم الطبية، وفي السيارة المتنقلة بمدينة دهب تلقى اللقاح 367 مواطن بينهم 24 من الأطقم الطبية، وتلقى اللقاح بمدينة سانت كاترين عن طريق السيرة المتنقلة 135 مواطن بينهم 13 من الأطقم الطبية، وفي مستشفى نويبع تلقى اللقاح 286 مواطن بينهم 23 من الفريق الطبي، كما تلقى اللقاح بمدينة نويبع عن طريق السيارة المتنقلة 762 مواطن بينهم 11 من الفرق الطبية.

وأشار إلى أن 10 من الفرق الطبية تلقت اللقاح بمستشفى أبورديس المركزي، بينما حصل على اللقاح 1067 مواطن بمدينة أبورديس عن طريق السيارة المتنقلة، بينهم 24 من الفرق الطبية، وحصل على اللقاح بمدينة رأس سدر 1001 مواطن من خلال السيارة المتنقلة.