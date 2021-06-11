تنظيم مسيرة الأعلام المثيرة للجدل في القدس الثلاثاء المقبل

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يستعد قوميون إسرائيليون لتنظيم "مسيرة الأعلام " المثيرة للجدل في القدس الاسبوع المقبل، مع مرور مسارها عبر حي المسلمين، طبقا لما ذكره منظمون.

وستقام المسيرة يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت الشرطة أنه تم الاتفاق على طريق المسيرة.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تنظيم المسيرة أمس الخميس، لكن تم تأجيلها لأسباب أمنية، فيما تتصاعد التوترات، قبل أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية، في أعقاب الانتهاء الناجح لمفاوضات الائتلاف.

والحكومة الوشيكة هي ائتلاف هش، يضم ثمانية أحزاب من مختلف الأطياف السياسية،

ورئيس الوزراء المكلف هو نافتالي بينيت من حزب "يامينا" المؤيد للمستوطنات.

وستطيح الحكومة الجديدة برئيس الوزراء، الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة، بنيامين نتنياهو، والذي يمارس أنصاره ضغوطا لمنع التغير.

يشار إلى التوترات في القدس الشرقية وقضايا تتعلق بحي الشيخ جراح في المدينة قد أدت إلى قصف متبادل على مدى 11 يوما الشهر الماضي بين اسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 250 شخصا وإصابة قرابة الفين على الجانب الفلسطيني و13 قتيلا و350 شخصا على الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى دمار واسع النطاق في القطاع.