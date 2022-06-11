تركيا: مقتل 8 وإصابة 10 جراء حادث مروري بشمال غرب تركيا

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قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في حادث مروري بشمال غربى تركيا اليوم السبت.

وأضاف قوجة أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة بمستشفى في مدينة باليكسير.

واصطدمت حافلة صغيرة تقل أشخاصا إلى حفل زفاف بشاحنة في منطقة دورسونبي في باليكسير ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وقال حاكم باليكسير حسن شيلداك إن تحقيقا بدأ وأشار إلى الطرق الزلقة بسبب الأمطار والانعطاف غير السليم على الطريق كأسباب محتملة، وفقا للأناضول.

وتسببت الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء تركيا في فيضانات مفاجئة وقتل شخص في العاصمة أنقرة يوم السبت بعد أن جرفت الفيضانات دراجته النارية بعيدا ، حسبما ذكرت الأناضول.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة.