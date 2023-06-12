توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد أن تعادل مع الوداد على ملعبه مساء اليوم الأحد، بهدف لمثله.

وبادر فريق الوداد بالتسجيل في شباك الأهلي عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول عن طريق يحيى عطية الله.

ليسجل محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، هدف التعادل لفريقه في اللقاء الذي يستضيفه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمد عبد المنعم في استغلال الكرة العرضية التي أرسلها علي معلول، من ركلة ركنية في الدقيقة 78 لتسكن شباك يوسف المطيع.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولي، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي