كوريا الجنوبية: جنود كوريون شماليون عبروا الحدود لفترة وجيزة مطلع الأسبوع

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن نحو 20 جنديا كوريا شماليا عبروا الحدود البرية بين الكوريتين مطلع هذا الأسبوع، وعادوا إلى كوريا الشمالية بعد إطلاق الجيش الكوري الجنوبي لطلقات تحذيرية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان القول إن الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط الترسيم العسكري داخل منطقة منزوعة السلاح تفصل الكوريتين في القطاع المركزي على الحدود نحو الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي أمس الأول الأحد.

وأضاف البيان أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق تحذيرات صوتية وطلقات تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين للعودة إلى جانبهم من الحدود. وأشار البيان إلى عدم رصد أي نشاط غير اعتيادي بعد إطلاق الطلقات التحذيرية.