قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتحاد الأوربي بصدد تقديم حزمة تمويلات لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بقيمة 7.4 مليار يورو، بما يعادل 8.1 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن هذه التمويلات تتضمن 2 مليار استثمارات ستصب في صالح إقامة مشروعات خضراء في مصر، بالإضافة إلى جانب 5.4 مليار في صورة قروض ميسرة نسبة المنحة بها مرتفعة؛ تشمل فترة سداد وسماح طويلة وسعر فائدة منخفضة عن السعر العالمي.

وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضًا من انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «بريكس»، والذي سيعقد اجتماعه في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن رأس مال البنك يبلغ 100 مليار دولار، ويقدم تمويلات ميسرة للدول الأعضاء، مشددا على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء في مشروعات جديدة أو من خلال برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة.

وعلى صعيد آخر، أرجع جزءًا من أزمة التضخم الحالية إلى وجود «ممارسات احتكارية» في سلاسل الإمداد الداخلية بداية من خروج المنتج من المصنع وصولا إلى المستهلك.