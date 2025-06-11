هآرتس: بن غفير يوبخ ضباط شرطة منعوا مستوطنين من الغناء والرقص بالمسجد الأقصى

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وبخ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، ضباط شرطة كبار بسبب منع أفراد شرطة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بهدف إقامة حلقات غناء ورقص بالأعلام في باحات المسجد.

وقال شهود عيان إن بن غفير، وصل إلى المكان برفقة ضباط شرطة كبار، بينهم المفتش العام للشرطة داني ليفي، وقائد شرطة لواء القدس أمير أرزاني.

وصرخ بن غفير عليهم موبخا: «هل تدركون ماذا يعني أنكم تأخذون العلم منهم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى المبارك)؟ هل تدركون ماذا يفعل ذلك للشعب اليهودي في العالم كله؟»، حسبما نقل عنه موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن سلوك بن غفير، جاء على خلفية توتر متواصل بينه وبين قائد الشرطة في لواء القدس.

وقال بن غفير لمستوطنين، الأسبوع الماضي، إنه لو كان الأمر متعلق به لسمح بإدخال أدوات صلاة وأعلام إسرائيل، وادعى أنه مخول بالسماح للمستوطنين بالصلاة والسجون في باحات المسجد الأقصى.

وحسب الصحيفة، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يسمح بإدخال المستوطنين أدوات صلاة وأعلام إلى باحات المسجد.

ونقل شهود العيان عن بن غفير قوله للمستوطنين إنه مسموح لهم باقتحام المسجد الأقصى «بالغناء والرقص».

ونفى ضباط الشرطة أمام المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم، أقوال بن غفير وقالوا إنهم لن يسمحوا بالغناء والرقص.

وأضاف ضباط الشرطة أن المحكمة العليا قررت، مؤخرا، أن الشرطة هي المخولة بإقرار السياسة في المسجد الأقصى.