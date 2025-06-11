الصين: مستعدون لتعزيز التعاون مع أفريقيا في الصناعة الخضراء والتجارة الإلكترونية

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو، اليوم، برسالتي تهنئة بشكل منفصل إلى الاجتماع الوزاري لمنسقي تنفيذ إجراءات متابعة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) المنعقد في تشانجشا بمقاطعة هونان بوسط الصين.

ولدى إشارته إلى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بالتغيرات والاضطرابات، قال شي إن الصين ملتزمة بتوفير فرص جديدة للعالم من خلال الإنجازات الجديدة للتحديث الصيني النمط وتقديم زخم جديد لشركاء الجنوب العالمي، بما في ذلك أفريقيا، بسوقها الضخم.

وقال شي إن الصين مستعدة للتفاوض والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الأفريقية من أجل التنمية المشتركة لتنفيذ معاملة صفرية بنسبة مائة بالمائة من قوائم التعريفات الجمركية مع 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين، مضيفا أن الصين ستوفر مزيدا من التيسير لأقل البلدان نموا في أفريقيا للتصدير إلى الصين.

وأعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع أفريقيا لتعميق تنفيذ خطط العمل الـ10 للشراكة من أجل التحديث، وتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الصناعة الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتمويل وسيادة القانون، لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي.



