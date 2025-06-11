رئيس وزراء بولندا يعتزم الدعوة لإجراء تصويت بالثقة في البرلمان

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يعتزم رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الدعوة لإجراء تصويت بالثقة في البرلمان اليوم الأربعاء.

ويأتي التصويت بعد أيام من فوز القومي المحافظ كارول ناوروكي في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

ويتوقع توسك وقوع خلاف حاد مع الرئيس الجديد، الذي دعمه حزب القانون والعدالة المعارض.

ويعد التصويت بالثقة، المتوقع إجراؤه الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش)، محاولة لتعزيز دعمه بين ائتلافه الوسطي المؤيد لأوروبا.

ويذكر أن توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، يتولى منصبه منذ نهاية 2023.

وسعت حكومته لإصلاح الضرر الذي لحق بحكم القانون والذي سببته الاصلاحات القضائية من جانب حكومة حزب القانون والعدالة ما بين 2015 و 2023.

وكان الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا قد عرقل تمرير عدد من مشاريع القوانين التي طرحتها حكومة توسك.

ومن المرجح أن يفعل ناوروكي نفس الشىء بعد تولى منصبه في السادس من أغسطس المقبل، كما أنه من الممكن أن يتبنى موقفا أكثر صرامة.