الكرملين يتجاهل خطط الاتحاد الأوروبي لخفض أسعار النفط

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أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو لاتكترث بخطط الاتحاد الأوروبي لخفض سقف أسعار صادرات النفط الروسي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيسكوف قوله، اليوم الأربعاء: "لم تعش روسيا تحت القيود (فحسب) ليوم واحد، لقد عملنا لفترة طويلة تحت تلك الظروف التي سنواصل اعتبارها غير قانونية".

وأضاف: "اكتسبت روسيا خبرة قيمة وجوهرية تسمح لنا بتقليل التأثيرات السلبية لمثل تلك الإجراءات".

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض سقف الأسعار الحالي من 60 دولارا للبرميل إلى 45 دولارا للبرميل في إطار جهود تشديد العقوبات الغربية على موسكو.

وقال بيسكوف إن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار لأسواق النفط والطاقة العالمية.

وتبيع روسيا أغلب نفطها الآن للصين والهند، مما يساعده في الحفاظ على تدفق الإيرادات التي تساعد في تمويل اقتصاد الحربي.



