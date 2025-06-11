 سلطة النقد الفلسطينية تحذر من عواقب فض العلاقة البنكية مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطة النقد الفلسطينية تحذر من عواقب فض العلاقة البنكية مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 3:18 م

حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من أن قطع العلاقة المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.

وذكرت سلطة النقد أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، علماً أن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي، في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، والمصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وشددت على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي، من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً.

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