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يشهد المركز الثقافي بكفرالشيخ، السبت 21 يونيو الحالي في الثامنة مساء، العرض المسرحي "بيت العز"، ضمن عروض مشروع المسرح التوعوي الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لتعزيز الوعي المجتمعي.

والعرض لفرقة كفرالشيخ المسرحية، تأليف أحمد عمارة، وإخراج أحمد الرفاعي، ويناقش التعريف بماهية حروب الجيلين الرابع والخامس المعروفة بالحروب الإلكترونية.

ويقدم العرض، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي تنفذها هيئة قصور الثقافة؛ لمجابهة التطرف ونشر التنوير، وتعزيز الدور المجتمعي للفن المسرحي بأدوات فنية مبتكرة.

وينفذ المشروع في 10 محافظات مختلفة، من خلال 10 مؤلفين مصريين قدموا نصوصا مسرحية جديدة خصيصا لهذا الغرض،

و"بيت العز" ينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويقدم حتى 27 يونيو الحالي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

ويدير المشروع، المخرج محمد طايع مدير نوادي المسرح.