القوات الروسية تصل الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك وتواصل هجومها على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تواصل التقدم وتحسّن تموضعها التكتيكي على محاور عدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن وحدات من قوات مجموعة «المركز» الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات الجانب الأوكراني.

وأشارت إلى وصول وحدات من اللواء الآلي 55 إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك، قائلة إنها تواصل مع وحدات هجومية من فرقة الدبابات 90، عملياتها الهجومية على أراضي مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

ولفتت إلى أن وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات الجانب الأوكراني، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي، وفي مناطق عدة في مقاطعة خاركوف.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 165عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة.

وذكرت أن وحدات من مجموعة قوات «الغرب»، تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك وفي مقاطعة خاركوف.

وأفادت بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 220 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية من طراز «أوكتافا-إس»، وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وصرحت أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147منطقة.

وبحسب البيان، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 خمس قنابل جوية موجهة من طراز «جدام» وصاروخا من طراز «هيمارس»، و120 مسيرة أوكرانية.



