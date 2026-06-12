محافظ سوهاج يحيل واقعة إتلاف طلاب لأثاث مدرسة روافع القصير للتحقيق العاجل

- راشد يشدد على تطبيق عقوبات رادعة

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة روافع القصير الإعدادية، التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، بتكسير وإتلاف بعض أثاث المدرسة عقب انتهاء امتحانات اليوم الأخير للشهادة الإعدادية إلى التحقيق العاجل.

جاء هذا القرار على خلفية رصد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح التجاوزات التي ارتكبها الطلاب.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فورية لفحص وتحديد كل التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب المخالفين، مشددا على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط التربوي للتعليم ما قبل الجامعي، وإحالتهم للتحقيق أمام لجنة الحماية المدرسية، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة تباشر بموجبه الجهات القانونية إجراءاتها ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، طالب المحافظ وكيلَ وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بإعداد تقرير مفصل لتقييم أداء إدارة المدرسة محل الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في ظل ما تبين من ضعف في الإشراف والمتابعة، وإحالتهم للتحقيق لعدم الإبلاغ عن الواقعة في حينه، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحقيق الانضباط التام داخل المنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مطلقا مع أي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمس هيبة المعلم والمؤسسة التعليمية، مشددا على أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو ارتكاب تجاوزات ستقابل فورا بإجراءات صارمة ورادعة للحفاظ على سلامة المنشآت التعليمية ومكانتها.