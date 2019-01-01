تنطلق، مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان، والذي يستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

ذكرت صحفية "الوطن" العمانية في عددها الصادر اليوم، أن بلدية ظفار والجهات المختلفة أكملت الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات المهرجان، حيث تم تهيئة كل الظروف المناسبة للمهرجان والذي يعتبر ملتقى للأسرة الخليجية والعربية.

وأشارت إلى أن المهرجان يشتمل على محطات عدة منها الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والسياحية والاقتصادية.

وبرنامج المهرجان عامر بكل ما هو ممتع في كل المجالات، حيث تتناسب مع جميع أفراد الأسرة ومنها إقامة العديد من الندوات الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية والمسرحيات الفكاهية الهادفة للصغار والكبار.

وأكد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، أن "مهرجان صلالة استطاع توفير الكثير من الفعاليات في سنواته السابقة، وفي هذا العام هناك فعاليات جديدة على سبيل المثال وليس الحصر هناك مهرجان المناطيد، وهذه فعالية جديدة نتمنى أن يستمتع الزوار بها، إضافة إلى فعاليات أخرى بالمهرجان ومؤسسات أخرى مشاركة سواء في ولاية صلالة أو الولايات المجاورة لها بمحافظة ظفار".

وأكد الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019، أن مهرجان صلالة السياحي يمضي قدما على النهج والخطط المرسومة له، مشيرا إلى أن مهرجان هذا العام سيشهد العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة سيضفي الكثير من البهجة على زوار المهرجان ومرتاديه منها الثقافية والدينية والرياضية والمناشط الترفيهية، إلى جانب إقامة الحفلات الفنية والعروض المسرحية والمعارض المختلفة، إضافة إلى عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المتجددة والمتنوعة.

وأوضح الشنفري أن المهرجان سيشهد طوال أيامه نشاطات ثقافية واجتماعية وفنية أخرى على المسارح الرئيسية، مثل: (مسرح المروج، والمسرح الرئيسي لمركز البلدية الترفيهي، ومسرح الرئيسي بمرمز البلدية الترفيهي)، حيث سيتم عرض العديد من المسرحيات الهادفة المحلية.

وأضاف أن المهرجان سيشتمل على إقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم، وبطولة كأس مهرجان صلالة السياحي لكرة القدم، والرماية المفتوحة للأفراد والأندية والولايات، ومسابقة الولايات التنافسية ومسابقة الفن التراثي، وعدة مسابقات رياضية مختلفة.