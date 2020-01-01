الولايات المتحدة تحذر رعاياها من خطر الاعتقال التعسفي في الصين

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين في الصين، من تزايد خطر الاعتقال التعسفي من جانب السلطات هناك، إلى جانب حظر خروجهم والاستجوابات المطولة.

في تحذير أمني صدر يوم السبت ، ذكرت وزارة الخارجية على وجه التحديد التهديد بالاحتجاز أو الترحيل "لإرسال رسائل إلكترونية خاصة تنتقد" الحكومة.

وفي إشعار أمني صدر اليوم السبت، ذكرت الوزارة تحديدا التهديد بالاعتقال أو الترحيل بسبب "إرسال رسائل إلكترونية خاصة تنتقد" الحكومة.

وأوضح الإشعار أنه "يمكن اعتقال المواطنين الأمريكيين مع حرمانهم من الوصول إلى الخدمات القنصلية أو معلومات عن جريمتهم المزعومة .. وربما يكون المواطنون الأمريكيون عرضة لاستجوابات مطولة وفترات اعتقال ممتدة لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأشهر القلائل الماضية بسبب فيروس كورونا والتجارة وهونج كونج.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخبر الصحفيين المسافرين معه إلى فلوريدا، الجمعة، أن العلاقة مع الصين "تضررت بشدة" وأنه لا يفكر حاليا في محاولة التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق تجاري مع الصين.