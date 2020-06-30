كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصرى لتنمية الصادرات عن استهدافه زيادة ودائع العملاء فى نهاية عام الموازنة من 43 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020 إلى 51.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2021، بنسبة نمو 20%، وبزيادة قدرها 8.5 مليار جنيه.

ويستهدف البنك زيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه فى 30 يونيو إلى 39.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 28%، إذ يخطط البنك لزيادة تمويلات المشروعات المتوسطة إلى 4.40 مليار جنيه فى يونيو المقبل من 3.20 مليار جنيه فى يونيو الحالى، وزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 600 مليون جنيه إلى 1.250 مليار جنيه فى يونيو 2021.

ويستهدف البنك فى نهاية عام الموازنة تحقيق ارتفاع فى صافى الدخل من العائد 1.827 مليار جنيه خلال 30/06/2020 إلى 2.479 مليار جنيه خلال 30/06/2021 بزيادة 653 مليون جنيه بمعدل 36%.

وعلى جانب آخر قررت الجمعية العمومية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالى 2020 / 2021، والتى تبدأ من 1 / 7 / 2020 وتنتهى فى 30 / 6 / 2021.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين أحمد الصياد عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة، كما تم الموافقة على تعيين هانية محمد صادق عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن المقعد الثانى لبنك مصر عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2018 / 2021.

كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد تعيين أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك لمدة جديدة 3 سنوات اعتبارًا من 17 / 8 / 2020.

وارتفع صافى أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 978.299 مليون جنيه فى الفترة منذ 30 يونيو الماضى، وحتى نهاية الربع الثالث المنتهى فى مارس 2020، وبلغت أرباح الربع الأول من العام الحالى 375.4 مليون جنيه مقارنة بـ 294.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 وبزيادة قدرها 81.19 مليون جنيه.

كما ارتفعت إجمالى الودائع بالبنك إلى 41.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، كما ارتفع صافى القروض إلى 31.1 مليار جنيه بالفترة مقابل 25.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.