«اليونسكو» تأسف لقرار تركيا حول مجمع آيا صوفيا وتدعو للحوار

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم الجمعة عن " أسفها العميق " لقرار السلطات التركية تحويل مجمع آيا صوفيا في اسطنبول من متحف إلى مسجد.

وقالت المدير العام لليونسكو أودري أزولاي في بيان إن " آيا صوفيا تحفة معمارية وشهادة فريدة على التفاعلات بين أوروبا وآسيا على مر القرون". وأضافت تقول "إن وضعها كمتحف يعكس الطبيعة العالمية لتراثها ، ويجعلها رمزا قويا للحوار."

وحذرت اليونسكو من أن القرار يمكن أن يكون له تأثير على وضع مجمع آيا صوفيا كجزء من موقع التراث العالمي للمناطق التاريخية في اسطنبول ، وحذرت من اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر على الدخول إلى الموقع ، أو هيكل المباني ، أو إدارتها .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع في وقت سابق من اليوم مرسوما يأمر بتسليم مجمع آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول إلى السلطة الدينية في البلاد وإعادة فتحه أمام المسلمين للصلاة .

وقام أردوغان بعمل مشاركة للمرسوم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى مع عبارة " تهانينا " بعد فترة تزيد قليلا عن الساعة من إلغاء المحكمة الإدارية التركية العليا لمرسوم صدر في عام 1934 وجعل مجمع آيا صوفيا متحفًا.

ومن ناحية أخرى ، انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار المحكمة التركية الذى صدر اليوم الجمعة بإعادة فتح مجمع آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين للصلاة ليعود المجمع إلى وضعه كمسجد وإلغاء صفته الحالية كمتحف .

وقال فلاديمير ليجويدا المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية "لم يتم الاستماع إلى النداءات التى تعبر عن مشاعر القلق من جانب ملايين المسيحيين " .