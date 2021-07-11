 إسرائيل تعتزم مواصلة احتجاز بعض الأموال المستحقة للفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتزم مواصلة احتجاز بعض الأموال المستحقة للفلسطينيين

اسرائيل وفلسطين
اسرائيل وفلسطين
(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:46 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:46 م
قالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، إنها ستواصل حجب بعض المدفوعات للفلسطينيين، لأن السلطة الفلسطينية تواصل تحويل الأموال إلى عائلات الأسرى وأولئك الذين قتلوا إسرائيليين، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل ".

وقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق​على اقتراح بهذا المضمون قدمه وزير الدفاع، بيني جانتس، اليوم.

ويزعم التقرير أن السلطة الفلسطينية قامت بتحويل أكثر من 153 مليون يورو (181 مليون دولار) العام الماضي "في دعم غير مباشر للإرهاب".

والأموال التي تحتفظ بها إسرائيل هي ضرائب ورسوم جمركية تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، يوجد حاليًا حوالي خمسة الآف و300فسطيني رهن الاعتقال لدى إسرائيل.

ودافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المدفوعات لأهالي الأسرى، وتحدث عن "المسؤولية الاجتماعية" تجاهها.

وتصف السلطة الفلسطينية الأسرى بأنهم "ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".

من ناحية أخرى، تدين إسرائيل هذه الممارسة باعتبارها مكافأة لـ"الإرهاب".

وكانت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتدينة السابقة، جمدت بعض الأموال المستحقة للفلسطينيين.

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