 تقرير: الإمارات تفتتح رسميا سفارتها في تل أبيب الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الإمارات تفتتح رسميا سفارتها في تل أبيب الأربعاء المقبل

(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:49 م

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن تفتتح دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا سفارتها في تل أبيب يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وذكرت قناة"أي 24"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، سوف يدشن حفل افتتاح السفارة.

والسفير الخاجة موجود في إسرائيل منذ أول مارس الماضي.

وسيكون مقر السفارة في نفس المبنى الذي توجد به بورصة تل أبيب.

وفي أواخر شهر يونيو، افتتح وزير الخارجية يائير لابيد رسميا سفارة وقنصلية إسرائيل في أبوظبي ودبي.

كانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في شهر سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة.

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