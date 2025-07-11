ثيو هيرنانديز: مستوى الهلال مثل الأندية الأوروبية

أعرب ثيو هيرنانديز، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى الفريق، مُشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية في الفترة الحالية.

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحات رسمية: "الكرة السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا بالتأكيد، وهناك العديد من اللاعبين المميزين.. أعتقد أنها بداية مرحلة جديدة في مسيرتي، وأنا سعيد جدًا بأن أكون هنا".

وأضاف الظهير الأيسر الفرنسي: "شاهدت مباريات الهلال في كأس العالم للأندية، وكانت أكثر من رائعة، وأعتقد أن الفريق قدّم أداءً عالي الجودة، ويملك مستوىً رائعًا مماثلًا للعديد من الأندية الأوروبية".

وتابع: "لقد تواصلت مع جواو كانسيلو قبل انتقالي إلى الهلال، للتعرف أكثر على أجواء النادي، لأنني لم أكن مطّلعًا كثيرًا على التفاصيل، وأخبرني أن الفريق قوي ويضم لاعبين مميزين، وأن الأجواء داخل النادي إيجابية، كما أن المدينة جميلة".

وأكمل: "لدي الكثير من الطموحات مع فريق الهلال.. ونحن نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، وأنا جئت من أجل الفوز وتحقيق البطولات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل الانتصارات الممكنة".

وأتم ثيو هيرنانديز تصريحاته قائلًا: "لقد شعرت بترحيب كبير من الجماهير، وقد تلقيت أنا وزوجتي العديد من الرسائل على إنستجرام، وأنا متحمس لبدء هذه الرحلة الجديدة معهم، وأقول لهم إنني سعيد بانضمامي إلى الهلال، وأشكركم على حفاوة الترحيب".