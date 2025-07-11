استطلاع للرأي: 74% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا مع حماس

أظهر استطلاع جديد للرأي بثته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا مع حماس يقضي بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجزء كبير من ائتلافه الحاكم هذا التبادل، بحجة أنه من شأنه أن يبقي حماس في السلطة، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

لكن مع استمرار الحرب في شهرها الحادي والعشرين، يبدو أن عددًا متزايدًا من الإسرائيليين غير مقتنع بقدرة الحكومة على هزيمة حماس.

علاوة على ذلك، يجادل المنتقدون بأن إسرائيل استنفدت منذ زمن طويل قدرات حماس العسكرية بما يكفي، وأن محاولة القتال حتى آخر جندي ستترك الجيش الإسرائيلي غارقًا في غزة إلى أجل غير مسمى.

وأظهر الاستطلاع أن 8% فقط من المشاركين يؤيدون إطار إطلاق سراح المحتجزين على مراحل الذي تقترحه الحكومة؟

وحتى بين الناخبين في الائتلاف، فإن 60% يؤيدون اتفاقا لإنهاء الحرب يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين مرة واحدة، وفقا للاستطلاع.