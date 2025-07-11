أكد نايف حسين المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الإماراتي أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مفاوضات مع سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، خلال الصيف الجاري.

وقال نايف حسين المنصوري في تصريحات لقناة دي إم سي: "لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب في أي وقت.. قائمة اللاعبين الأجانب مكتملة لدينا منذ شهر تقريبًا".

وأضاف: "لم نتواصل مع المهاجم التونسي، سيف الجزيري أو وكلاء أعماله لبحث انضمامه إلى فريق خورفكان في أي وقت سابق كما تردد عبر وسائل الإعلام".

وأتم نايف حسين المنصوري تصريحاته قائلًا: "لقد تم ربط اسمنا منذ فترة بمحمد هاني، لاعب الأهلي، لكنها أيضًا شائعات، ولم تكن هناك مفاوضات".