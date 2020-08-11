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مصدر أمني كويتي: لا تفجير داخل حدودنا مع العراق

منفذ جريشان
منفذ جريشان
الكويت /بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 1:28 ص

نفى مصدر أمني كويتي وقوع تفجير داخل حدود دولة الكويت مع العراق.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الالكتروني مساء الاثنين عن المصدر القول إن الكويت لم يقع على حدودها أي تفجير مضيفا"لا يوجد شيء من هذا القبيل والأوضاع الحدودية لله الحمد مستقرة".

كانت مصادر صحفية، قد أفادت مساء الاثنين، بوقوع انفجار قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.

وقالت المصادر ان "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت"،بحسب موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية أن "مجموعة مسلحة قامت باستهداف عجلات(مركبات)و ومعدات امريكية في منفذ جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.


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